Des chercheurs construisent le "transistor quantique pétahertz le plus rapide du monde", l'électronique à ondes lumineuses ferait fonctionner les ordinateurs à des vitesses d'un million de fois supérieures.



Images au microscope optique (et zoom avant) du phototransistor graphène-silicium (Si)-graphène et illustration de sa structure de bande.



Amélioration de la photoconductivité dans le phototransistor au graphène



Illustration du montage expérimental pour contrôler le courant induit par la lumière dans un transistor graphène-silicium-graphène.



Modulation temporelle du signal mesuré



Un ordinateur quantique est un ordinateur qui exploite les phénomènes de la mécanique quantique. À petite échelle, la matière physique présente des propriétés à la fois de particules et d'ondes, et l'informatique quantique tire parti de ce comportement en utilisant du matériel spécialisé. La physique classique ne peut expliquer le fonctionnement de ces dispositifs quantiques, et un ordinateur quantique évolutif pourrait effectuer certains calculs exponentiellement plus rapidement que n'importe quel ordinateur « classique » moderne.L'unité d'information de base de l'informatique quantique, le qubit (ou « bit quantique »), remplit la même fonction que le bit de l'informatique classique. Toutefois, contrairement à un bit classique, qui peut se trouver dans l'un des deux états (binaire), un qubit peut exister dans une superposition de ses deux états « de base », un état qui se situe, dans un sens abstrait, « entre » les deux états de base.Cependant, les ordinateurs quantiques ne sont pas encore utilisables pour des applications réelles. L'ingénierie physique de qubits de haute qualité s'est avérée difficile. Si un qubit physique n'est pas suffisamment isolé de son environnement, il souffre de décohérence quantique, ce qui introduit du bruit dans les calculs.Récemment, des chercheurs de l'Université de l'Alberta ont mis au point le premier phototransistor à vitesse pétahertz au monde dans des conditions ambiantes. Dans le cadre d'un effort international novateur, des chercheurs du département de physique du College of Science et du James C. Wyant College of Optical Sciences ont démontré qu'il était possible de manipuler des électrons dans le graphène à l'aide d'impulsions lumineuses d'une durée inférieure à un millième de milliards de seconde.En tirant parti d'un effet quantique connu sous le nom d'effet tunnel, ils ont enregistré des électrons contournant une barrière physique presque instantanément, un exploit qui redéfinit les limites potentielles de la puissance de traitement des ordinateurs. L'étude publiée montre que cette technique pourrait permettre d'atteindre des vitesses de traitement de l'ordre du pétahertz, soit plus de 1 000 fois plus rapides que les puces informatiques modernes.", a déclaré Mohammed Hassan, professeur agrégé de physique et de sciences optiques. Hassan s'intéresse depuis longtemps aux technologies informatiques basées sur la lumière et a déjà dirigé les efforts visant à mettre au point le microscope électronique le plus rapide au monde.", a déclaré Hassan. "Hassan a travaillé avec ses collègues de l'Université de Californie, Nikolay Golubev, professeur adjoint de physique, Mohamed Sennary, étudiant diplômé en optique et en physique, Jalil Shah, chercheur postdoctoral en physique, et Mingrui Yuan, étudiant diplômé en optique. Ils ont été rejoints par des collègues du Jet Propulsion Laboratory de l'Institut de technologie de Californie et de l'Université Ludwig Maximilian de Munich en Allemagne.À l'origine, l'équipe étudiait la conductivité électrique d'échantillons modifiés de graphène, un matériau composé d'une seule couche d'atomes de carbone. Lorsqu'un laser brille sur le graphène, l'énergie du laser excite les électrons du matériau, les fait bouger et les transforme en courant. Parfois, ces courants électriques s'annulent. Selon Hassan, cela est dû au fait que l'onde énergétique du laser se déplace de haut en bas, générant des courants égaux et opposés de part et d'autre du graphène. En raison de la structure atomique symétrique du graphène, ces courants se reflètent les uns les autres et s'annulent, ne laissant aucun courant détectable.Mais que se passerait-il si un seul électron pouvait se faufiler à travers le graphène et que son parcours pouvait être capturé et suivi en temps réel ? Cette "tunnellisation" quasi instantanée est le résultat inattendu de la modification par l'équipe de différents échantillons de graphène.", a déclaré Hassan. "À l'aide d'un phototransistor en graphène disponible dans le commerce et modifié pour y introduire une couche de silicium spéciale, les chercheurs ont utilisé un laser qui s'éteint et s'allume à une vitesse de 638 attosecondes pour créer ce que Hassan a appelé "". Un transistor est un dispositif qui agit comme un commutateur électronique ou un amplificateur qui contrôle le flux d'électricité entre deux points et qui est fondamental pour le développement de l'électronique moderne.", a déclaré Hassan. "" Alors que certaines avancées scientifiques sont réalisées dans des conditions strictes, notamment de température et de pression, ce nouveau transistor a fonctionné dans des conditions ambiantes, ce qui ouvre la voie à sa commercialisation et à son utilisation dans l'électronique de tous les jours.Hassan travaille avec Tech Launch Arizona, le bureau qui collabore avec les chercheurs pour commercialiser les inventions issues de la recherche de l'université afin de les breveter et de les mettre sur le marché. Alors que l'invention originale utilisait un laser spécialisé, les chercheurs poursuivent le développement d'un transistor compatible avec les équipements disponibles dans le commerce.", a déclaré Hassan. "Pour rappel, certains experts affirment que les attentes à l'égard de la technologie sont exagérées . L'informatique quantique est annoncée comme l'une des prochaines plus grandes révolutions technologiques. Mais pour l'instant, la technologie est en proie à un battage médiatique important qui empêche le grand public d'appréhender pleinement la technologie. Va-t-elle se matérialiser à l'avenir ? Si oui, comment impactera-t-elle l'humanité ?Pensez-vous que cette découverte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?