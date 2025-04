Les cellules pourraient calculer plus vite que les ordinateurs quantiques actuels, car les cellules pourraient effectuer le traitement quantique de l'information, d'après une recherche

Les cellules biologiques pourraient calculer plus rapidement que les ordinateurs quantiques actuels



En mars 2025, la startup australienne Cortical Labs a annoncé CL1 , le premier ordinateur biologique commercial au monde, qui fusionne des neurones cultivés en laboratoire à partir de cellules souches humaines avec du silicium pour créer une nouvelle forme d'IA plus avancée. L'entreprise appelle cette nouvelle forme d'IA "intelligence biologique synthétique". Elle a déclaré que son nouveau système est plus dynamique, plus durable et plus économe en énergie que toutes les IA disponibles actuellement. Ce nouveau système d'IA serait capable de se développer, de s'adapter et d'apprendre plus rapidement que l'IA basée sur des puces informatiques en silicium standard.Récemment, des chercheurs ont fait une découverte qui pourrait donner plus d'intérêt à ce concept d'ordinateur biologique. Une nouvelle étude publiée dans Science Advances propose que les cellules puissent traiter l'information à l'aide de mécanismes quantiques beaucoup plus rapides que la signalisation biochimique classique. En d'autres termes, l'étude suggère que les cellules biologiques pourraient calculer plus rapidement que les ordinateurs quantiques actuels.Pour rappel, un ordinateur quantique est un ordinateur qui exploite les phénomènes de la mécanique quantique. De ce fait, un ordinateur quantique évolutif pourrait effectuer certains calculs exponentiellement plus rapidement que n'importe quel ordinateur "classique" moderne. Cependant, l'état actuel de la technique est largement expérimental et peu pratique, et plusieurs obstacles s'opposent à des applications utiles.La récente recherche identifie des effets quantiques superradiants dans des structures protéiques contenant du tryptophane, permettant un transfert d'informations à l'échelle de la picoseconde dans des environnements biologiques chauds. Ces résultats suggèrent que les cellules eucaryotes peuvent effectuer un traitement quantique de l'information avec une robustesse et une rapidité qui rivalisent avec les méthodes actuelles de correction quantique des erreurs.Fait intéressant, en 2024, l'entreprise FinalSpark proposait déjà une plateforme d'"intelligence organoïde" (IO) , alimentée par des bioprocesseurs. Les bio-processeurs sont des organoïdes cérébraux qui sont des cultures de cellules cultivées en laboratoire partageant des aspects importants de la fonction et de la structure du cerveau. Pour faire simple, la bio-informatique vise à imiter les performances du cerveau que ce soit dans l'apprentissage ou dans la vitesse de traitement de l'information. Cette nouvelle découverte ouvre donc de nouvelles perspectives pour la bio-informatique.Il y a plus de 80 ans, Erwin Schrödinger, physicien théoricien imprégné de la philosophie de Schopenhauer et des Upanishads, a donné une série de conférences publiques au Trinity College de Dublin, qui ont finalement été publiées en 1944 sous le titreÀ l'occasion de l'Année internationale des sciences et technologies quantiques (2025), Philip Kurian, physicien théoricien et directeur fondateur du laboratoire de biologie quantique (QBL) de l'université Howard à Washington, D.C., a utilisé les lois de la mécanique quantique, postulées par Schrödinger, et la découverte par le QBL de filaments cytosquelettiques présentant des caractéristiques d'optique quantique, pour établir une limite supérieure radicalement révisée de la capacité de calcul de la vie à base de carbone dans toute l'histoire de la Terre. Les derniers travaux de Kurian établissent une relation entre cette limite de traitement de l'information et celle de l'ensemble de la matière dans l'univers observable.", a déclaré Philip Kurian. "."Les effets de la mécanique quantique - les lois de la physique qui, selon de nombreux scientifiques, ne s'appliquent qu'à de petites échelles - sont sensibles aux perturbations. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques doivent être maintenus à des températures plus froides que l'espace, et seuls les petits objets, tels que les atomes et les molécules, présentent généralement des propriétés quantiques. Selon les normes quantiques, les systèmes biologiques sont des environnements assez hostiles : ils sont chauds et chaotiques, et même leurs composants fondamentaux, tels que les cellules, sont considérés comme volumineux.En 2024, le groupe de Philip Kurian a découvert un effet quantique distinct dans les polymères protéiques en solution aqueuse, qui survit à ces conditions difficiles à l'échelle du micron, et qui pourrait également permettre au cerveau de se protéger contre les maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées. Leurs résultats ont suggéré de nouvelles applications et plateformes pour les chercheurs en informatique quantique, et ils représentent une nouvelle façon d'envisager la relation entre la vie et la mécanique quantique.Philip Kurian a pris en compte un simple trio d'hypothèses fondamentales : la mécanique quantique standard, la limite de vitesse relativiste fixée par la lumière et un univers dominé par la matière à une densité de masse et d'énergie critique. "", a déclaré le professeur Marco Pettini de l'université d'Aix-Marseille et du Centre de physique théorique du CNRS (France).La molécule clé qui permet d'obtenir ces propriétés remarquables est le tryptophane, un acide aminé présent dans de nombreuses protéines qui absorbe la lumière ultraviolette et la réémet à une plus grande longueur d'onde. De vastes réseaux de tryptophane se forment dans les microtubules, les fibrilles amyloïdes, les récepteurs transmembranaires, les capsides virales, les cils, les centrioles, les neurones et d'autres complexes cellulaires. La confirmation par le QBL de la superradiance quantique dans les filaments du cytosquelette a pour conséquence profonde que tous les organismes eucaryotes peuvent utiliser ces signaux quantiques pour traiter l'information.Pour décomposer les aliments, les cellules soumises à la respiration aérobie utilisent de l'oxygène et génèrent des radicaux libres, qui peuvent émettre des particules de lumière UV nocives et à haute énergie. Le tryptophane peut absorber cette lumière ultraviolette et la réémettre à une énergie moindre. Et, comme l'a montré l'étude du QBL, les très grands réseaux de tryptophane peuvent le faire de manière encore plus efficace et robuste grâce à leurs puissants effets quantiques.Le modèle standard de la signalisation biochimique implique que les ions se déplacent à travers les cellules ou les membranes, générant des pics dans un processus électrochimique qui prend quelques millisecondes pour chaque signal. Mais les chercheurs en neurosciences et en biologie n'ont pris conscience que récemment que ce n'était pas tout à fait le cas. La superradiance dans ces filaments cytosquelettiques se produit en une picoseconde environ, soit un millionième de microseconde. Leurs réseaux de tryptophane pourraient fonctionner comme des fibres optiques quantiques permettant aux cellules eucaryotes de traiter les informations des milliards de fois plus vite que ne le permettraient les seuls processus chimiques.", a déclaré le professeur Majed Chergui de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) et d'Elettra-Sincrotrone Trieste (Italie). "En considérant le traitement de l'information biologique principalement au niveau du neurone, de nombreux scientifiques négligent le fait que les organismes aneuraux - y compris les bactéries, les champignons et les plantes, qui constituent la majeure partie de la biomasse terrestre - effectuent des calculs sophistiqués. Et comme ces organismes sont présents sur notre planète depuis bien plus longtemps que les animaux, ils constituent la grande majorité des calculs à base de carbone de la Terre.", a déclaré Dante Lauretta, professeur de science planétaire et de cosmochimie à l'université de l'Arizona et directeur du centre d'astrobiologie de l'Arizona. "".Cette dernière analyse a également attiré l'attention des chercheurs en informatique quantique, car la survie des effets quantiques fragiles dans un environnement "bruyant" est d'un grand intérêt pour ceux qui veulent rendre la technologie de l'information quantique plus résistante. Philip Kurian s'est entretenu avec plusieurs chercheurs en informatique quantique qui ont été surpris de trouver de tels liens dans les sciences biologiques.", a déclaré le professeur Nicolò Defenu de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) en Suisse, un chercheur en informatique quantique. "Philip Kurian explique et revisite les propriétés quantiques fondamentales et les considérations thermodynamiques, en s'inspirant d'une longue lignée de physiciens qui ont mis en évidence le lien essentiel entre la physique et l'information. Avec la découverte par son groupe de qubits excités par les UV dans des fibres biologiques, la quasi-totalité de la vie sur Terre a la capacité physique de calculer avec des degrés de liberté quantiques contrôlables, ce qui permet de stocker et de manipuler des informations quantiques avec des cycles de correction d'erreur bien supérieurs aux derniers codes de surface basés sur des treillis. "", a déclaré Philip Kurian.Ces travaux ont également attiré l'attention du physicien quantique Seth Lloyd, professeur de génie mécanique au MIT et pionnier de l'étude de l'informatique quantique et de la capacité de calcul de l'univers. "", a déclaré Seth Lloyd.", a ajouté Philip Kurian. 