Q-CTRL dévoile un système de positionnement à l'épreuve des blocages, 50 fois plus précis que le GPS, le système de navigation Ironstone Opal qui utilise les "repères" magnétiques de la Terre



Il est difficile d'imaginer le monde d'aujourd'hui sans le GPS. Avec sa myriade d'applications dans le domaine de la défense et son impact indélébile sur le commerce, le GPS a changé la façon dont nous concevons notre place dans le monde. C'est un produit de la première révolution quantique, qui s'est appuyé sur les horloges atomiques pour permettre un chronométrage de précision. À l'aube de la deuxième révolution quantique, les scientifiques et les entrepreneurs espèrent exploiter la physique quantique dans la conception et l'ingénierie de nouvelles technologies.En 2024, le Royaume-Uni a mené avec succès des essais en vol commercial de systèmes de navigation quantiques , conçus pour offrir une sécurité accrue contre le brouillage et l'usurpation d'identité. En intégrant la technologie quantique, notamment des atomes ultrafroids, dans les systèmes de positionnement, de navigation et de chronométrage (PNT), ces essais ouvrent la voie à une alternative robuste aux systèmes de navigation par satellite conventionnels tels que le GNSS/GPS.Plus récemment, la société australienne Q-CTRL a annoncé la première démonstration en conditions réelles de son système de navigation quantique commercialement viable. Ce système fonctionne sans système de positionnement global (GPS), ne peut être brouillé et s'avère d'ores et déjà nettement plus précis que n'importe quel autre système.Il s'agit d'une grande affaire, car de nombreux véhicules dans le monde (y compris les avions et les voitures) dépendent fortement du GPS pour la navigation. Cependant, le GPS peut être brouillé, usurpé ou même refusé, notamment lors de conflits militaires ou de cyberattaques. Cette situation est une préoccupation croissante pour la sécurité nationale et les véhicules autonomes, qui ont besoin de données de localisation précises et constantes.En fait, selon un communiqué de presse de Q-CTRL, il a été démontré que le brouillage du GPS perturbe environ 1 000 vols par jour. On estime qu'une panne de cette ampleur coûte à l'économie mondiale environ 1 milliard de dollars par jour. Il est donc essentiel de trouver une solution de secours fiable pour le GPS, en particulier pour les systèmes de défense et les systèmes autonomes.Les premières démonstrations mondiales confirment que les technologies de navigation quantique de l'entreprise fonctionnent dans des environnements réels et surpassent les solutions de secours GPS conventionnelles jusqu'à 50 fois, offrant un véritable avantage quantique commercial et stratégique tout en s'attaquant aux menaces qui pèsent sur le commerce mondial.Cette annonce est similaire à une annonce d'une équipe de scientifiques en 2024, où ils ont présenté une "boussole quantique" révolutionnaire qui devrait permettre une navigation sans GPS. Les chercheurs du Sandia National Labs ont utilisé des composants de micropuces photoniques en silicium pour réaliser une technique de détection quantique appelée interférométrie atomique, un moyen ultraprécis de mesurer l'accélération. Les scientifiques avait affirmé également qu'il est important de réduire la dépendance à l'égard du GPS, car les signaux des satellites peuvent être perturbés ou usurpés.Aujourd'hui, la quasi-totalité de la navigation dans les véhicules, des avions de ligne aux voitures particulières, repose sur le système de positionnement global (GPS). Mais dans un contexte de conflits internationaux croissants, le déni du GPS devient une arme de guerre traditionnelle et de sabotage économique non traditionnel ; on estime qu'une panne coûte un milliard de dollars par jour, que plus de 1 000 vols par jour sont désormais perturbés par des incidents de brouillage du GPS, et que l'adoption de systèmes autonomes est remise en cause par le manque de fiabilité du GPS.Dans le même temps, les systèmes de secours GPS existants présentent des lacunes majeures qui ont fait des nouvelles solutions de navigation sans GPS une technologie stratégique de la plus haute importance.Q-CTRL a produit une nouvelle génération de systèmes de navigation à garantie quantique, Ironstone Opal, qui offre un positionnement similaire à celui du GPS, est passif et indétectable, et ne peut pas être brouillé ou usurpé. Elle résout les problèmes de navigation les plus urgents dans les domaines civil et militaire, en permettant de nouvelles missions, en rationalisant les opérations de transport et en alimentant des systèmes autonomes.Lors d'une première mondiale, Q-CTRL a mené des essais au sol et dans les airs qui ont montré que sa solution de navigation quantique permettait une navigation sans GPS réussie, surpassant jusqu'à 50 fois les performances d'un GPS conventionnel haut de gamme. Ces essais offrent un avantage quantique commercial et stratégique en matière de navigation, un objectif difficile à atteindre pour l'ensemble de l'industrie quantique.Le système de navigation à assurance quantique Q-CTRL utilise des capteurs quantiques pour détecter de minuscules signaux, autrement imperceptibles, provenant de la structure de la Terre et servant de « repères » magnétiques pour la navigation - seuls les capteurs quantiques offrent la sensibilité et la stabilité nécessaires pour "" continuellement ces repères à partir d'un véhicule en mouvement.", a déclaré Michael J. Biercuk, PDG et fondateur de Q-CTRL. "", a déclaré Jean-François Bobier, associé et vice-président, Deep Tech, au Boston Consulting Group. Bobier a noté que le BCG estimait que la détection quantique deviendrait une industrie de 3 milliards de dollars d'ici 2030 et a ajouté : "".Q-CTRL fournit une nouvelle solution de bout en bout, construite autour du concept de "". Ce concept validé utilise un logiciel de contrôle quantique exclusif alimenté par l'IA pour protéger les délicats capteurs quantiques contre les interférences rencontrées dans le monde réel et permet de miniaturiser les systèmes en échangeant du matériel contre du logiciel afin de pouvoir les déployer sur presque n'importe quel véhicule.", a déclaré Biercuk de Q-CTRL. "".Le système de navigation magnétique quantique de Q-CTRL est suffisamment petit pour être installé sur de petits drones à voilure fixe ou des voitures autonomes, et suffisamment puissant pour permettre la navigation dans les avions de ligne. Rien dans l'industrie n'approche la combinaison de la performance, de la furtivité et du SWaP (taille, poids et puissance), ce qui en fait une technologie vraiment unique. L'entreprise travaille avec des agences gouvernementales, notamment le ministère australien de la défense, la marine royale britannique et le ministère américain de la défense, afin de fournir de nouvelles technologies de détection quantique pour les plates-formes de défense. En outre, Q-CTRL travaille avec Airbus sur des solutions de navigation quantique pour l'aviation commerciale.Le logiciel d'infrastructure de contrôle quantique de Q-CTRL destiné aux professionnels de la R&D et aux utilisateurs finaux de l'informatique quantique offre les techniques de correction et de suppression des erreurs les plus performantes au monde et fournit une capacité unique qui accélère la mise au point des premiers ordinateurs et capteurs quantiques utiles. Q-CTRL exploite une division de détection quantique de premier plan au niveau mondial, qui se concentre sur l'innovation au niveau des logiciels pour les capacités stratégiques. Q-CTRL a également développé Black Opal, une plateforme éducative qui permet aux utilisateurs d'apprendre rapidement l'informatique quantique.Pensez-vous que cette découverte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette annonce ?