Google : l'informatique quantique est proche des applications commerciales

Le PDG de Nvidia pense que les applications commerciales sont encore loin

Le battage médiatique exagère les capacités réelles des ordinateurs quantiques

« Nous sommes optimistes et pensons que d'ici cinq ans, nous verrons des applications réelles qui ne sont possibles qu'avec des ordinateurs quantiques », a déclaré Hartmut Neven, fondateur et responsable de Google Quantum AI, lors d'une récente interview avec Reuters. Google a mis en avant des applications potentielles dans le domaine de la science des matériaux, telles que le développement de batteries de meilleures capacités pour les véhicules électriques.Les applications concrètes évoquées par Google concernent également la conception de nouveaux médicaments et l'exploration de solutions énergétiques alternatives. Cependant, la prédiction de Google intervient dans un contexte d'incertitude générale quant à la date d'une telle percée. Les prévisions des investisseurs et des scientifiques de cette discipline vont de plusieurs années à au moins deux décennies . Google semble néanmoins beaucoup plus optimiste.La démarche de Google vers la viabilité commerciale est basée sur sa nouvelle approche de simulation quantique numérique-analogique, qui combine des techniques quantiques analogiques et des techniques numériques basées sur des portes. En intégrant la précision numérique à la flexibilité analogique, il vise à améliorer l'efficacité et la précision des simulations quantiques, ce qui pourrait accélérer le développement d'applications quantiques dans le monde réel.L'informatique quantique est considérée comme le Saint Graal pour résoudre les problèmes que les ordinateurs ordinaires ne peuvent pas résoudre. Elle promet de produire des machines des milliers de fois plus puissantes que les ordinateurs traditionnels, favorisant ainsi des avancées notables dans tous les domaines.Les ordinateurs quantiques utilisent des « qubits », analogue du bit dans les ordinateurs traditionnels, pour traiter les informations. Contrairement à un bit classique, un qubit peut exister dans une superposition de ses deux états de base. Lorsqu’on mesure un qubit, le résultat est une sortie probabiliste d’un bit classique.Cela rend les ordinateurs quantiques non déterministes. Si un ordinateur quantique manipule le qubit d’une manière particulière, les effets d’interférence des ondes peuvent amplifier les résultats de mesure souhaités. Ils sont annoncés comme l'une des prochaines grandes révolutions de l'industrie technologique.L'année dernière, Google a lancé un prix de 5 millions de dollars pour trouver des applications réelles et pratiques aux ordinateurs quantiques . Les déclarations d'Hartmut Neven sont peut-être en lien avec les résultats obtenus par Google depuis le lancement de ce programme en avril 2024.L'annonce de Google intervient après que Google a présenté l'année dernière « Willow » , une puce quantique qui serait capable d'effectuer en moins de cinq minutes des calculs qui prendraient des milliards d'années aux superordinateurs actuels. Selon Google, cette avancée le rapproche de son objectif de créer un ordinateur quantique utile avec des applications pratiques dans divers domaines. Les déclarations de Google suscitent toutefois un grand scepticisme.Les experts restent divisés sur la question de savoir quand l'informatique quantique atteindra une viabilité commerciale. Lors d'une réunion d'analystes organisée au CES en janvier, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a prédit qu'il faudrait encore 15 à 20 ans pour disposer d'ordinateurs quantiques utiles . Selon lui, il reste encore des défis à relever et les qubits des systèmes quantiques actuels devraient être multipliés par un million pour devenir vraiment pratiques.Ses commentaires ont contribué à faire chuter de 8 milliards de dollars la valeur de marché de plusieurs actions dans le domaine de l'informatique quantique. Toutefois, Alan Baratz, PDG de D-Wave, a rapidement contesté l'idée selon laquelle toutes les approches quantiques sont confrontées au même calendrier.Selon lui, Jensen Huang néglige le potentiel de l'informatique quantique analogique. Contrairement aux systèmes basés sur des portes, qui nécessitent une correction d'erreur importante pour fonctionner à grande échelle, les approches analogiques sont explorées pour des applications pratiques dès aujourd'hui.Alan Baratz a cité des cas d'utilisation commerciale existants pour les méthodes analogiques, suggérant qu'elles pourraient devenir viables plus tôt que ne le laisse supposer la prédiction de Jensen Huang, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années. Pour Alan Baratz, le PDG de Nvidia a « tout faux ».« En ce qui concerne l'informatique quantique [analogique], il a tout faux. Nous ne sommes pas à 30 ans, ni à 20 ans, ni à 15 ans. Nous sommes aujourd'hui. Nous aidons aujourd'hui les entreprises à résoudre leurs problèmes difficiles grâce à l'informatique quantique », a déclaré Alan Baratz sur CNBC.Que les perspectives à 5 ans d'Hartmut Neven s'avèrent exactes ou que l'horizon à 20 ans de Jensen Huang tienne la route, les progrès significatifs dépendent toujours de percées supplémentaires. Par le passé, Google a revendiqué une suprématie quantique, que IBM a remise en cause par la suite.Les ordinateurs quantiques sont aujourd'hui présentés comme une solution à un large éventail de problèmes, tels que la modélisation financière, l'optimisation de la logistique et l'accélération de l'apprentissage automatique. Mais de plus en plus de voix s'élèvent contre ce que beaucoup considèrent comme des attentes irréalistes à l'égard de cette technologie. Selon les critiques, le battage médiatique a atteint un niveau alarmant ces dernières années.Victor Galitski, physicien russo-américain et théoricien dans les domaines de la physique de la matière condensée et de la physique quantique, déclarait déjà en 2021 que les médias exagèrent les capacités des ordinateurs quantiques . Il estime que les startups naissantes dans le domaine essaieraient juste de profiter de la manne quantique pendant qu'elle dure. Selon lui, les investisseurs dans ces entreprises sont victimes d'un schéma de Ponzi intellectuel.Yann LeCun, pionnier de l'IA et lauréat du prix Turing 2018, a déclaré que l'informatique quantique est un sujet scientifique fascinant. Néanmoins, le chercheur en IA a ajouté qu'il est sceptique quant à la possibilité de fabriquer des ordinateurs quantiques qui soient réellement utiles. Notons que Yann LeCun n'est pas un expert de l'informatique quantique ; il dirige le laboratoire dédié à la recherche en IA chez Meta (Facebook Artificial Intelligence Research - FAIR).Toutefois, sa position reflète celle de nombreuses personnalités de premier plan dans ce domaine qui appellent également à la prudence. De son côté, Oskar Painter, responsable du matériel quantique chez Amazon Web Services (AWS), a déclaré qu'il y a actuellement « un énorme battage médiatique dans le domaine de l'informatique quantique et qu'il peut être vraiment difficile de faire le tri entre ce qui est optimiste et ce qui est complètement irréaliste ».Matthias Troyer, chercheur technique chez Microsoft et responsable des efforts de l'entreprise en matière d'informatique quantique, fait également partie de ceux qui pensent que l'informatique quantique n'est pas une solution magique. Il reste sceptique à l'égard des calendriers optimistes.En mai 2023, Matthias Troyer a cosigné un article dans la revue "Communications of the ACM" suggérant que le nombre d'applications pour lesquelles les ordinateurs quantiques pourraient apporter un avantage significatif est beaucoup plus limité que ce que certains auraient voulu faire croire.Source : Hartmut Neven, fondateur et responsable de Google Quantum AIQuel est votre avis sur le sujet ?Google s'attend à des applications commerciales de l'informatique quantique d'ici à 5 ans. Qu'en pensez-vous ?