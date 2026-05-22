Les actions liées à l'informatique quantique ont fortement grimpé lors des échanges en préouverture de la bourse, après que le gouvernement US a annoncé une aide de 2 milliards $ pour 9 entreprises du secteur

Annonce du National Institute of Standards and Technology (NIST)

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L'informatique quantique est le sous-domaine de l'informatique qui traite des calculateurs quantiques et des modèles de calcul associés. L'informatique quantique utilise des phénomènes décrits par la mécanique quantique, comme l'intrication quantique ou la superposition quantique, tandis que l'informatique dite « classique » n'exploite que des phénomènes décrits par la physique classique, tels que l'électricité ou la mécanique classique. Les opérations n'y reposent plus sur la manipulation de bits dans un état 1 ou 0, mais de qubits en superposition d'états 1 et 0.Le jeudi 21 mai 2026, les actions des entreprises spécialisées dans l'informatique quantique ont connu une forte hausse lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après l'annonce par le gouvernement américain de l'octroi d'une aide financière de 2 milliards de dollars à neuf entreprises actives dans ce secteur. Dans le cadre de cet accord récemment conclu, le gouvernement américain acquiert des participations dans ces entreprises.IBM apparaît comme le principal bénéficiaire de ce programme, précisant que le département américain du Commerce a accepté d'octroyer à l'entreprise un milliard de dollars. À 7 h 18 (heure de l'Est), l'action IBM s'échangeait en hausse de 6 %, après avoir reculé par rapport aux gains enregistrés plus tôt, qui avaient vu le titre grimper de près de 8 %.Cette entreprise est l'un des principaux acteurs du mouvement visant à construire des supercalculateurs quantiques. Selon les spécialistes, ces machines seront capables de résoudre des problèmes complexes que les ordinateurs classiques ne peuvent pas traiter.Les actions de D-Wave ont également enregistré une hausse de 16 %. Celles de Rigetti ont progressé d'environ 13,8 %, tandis que le titre Infleqtion a gagné plus de 23 % avant la séance du 21 mai.L'administration Trump a officiellement accordé une aide financière considérable de 2 milliards de dollars à neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dans le cadre d'accords prévoyant notamment l'acquisition d'une participation importante par le gouvernement américain.Ces investissements s'inscrivent dans le prolongement des initiatives politiques de l'administration Trump visant à prendre des participations dans des entreprises essentielles à la chaîne d'approvisionnement nationale, dans le but de contrer la suprématie de la Chine dans certains secteurs, notamment celui de la fabrication de puces électroniques.Selon IBM, cette initiative vise à faire progresser la technologie quantique nationale et à permettre la production de wafers avancés pour un large éventail de secteurs.« Cela aidera le pays à consolider sa position de leader au cur dune nouvelle industrie quantique en plein essor, qui devrait générer jusquà 850 milliards de dollars de valeur économique dici 2040 et stimuler la croissance économique américaine, tout en renforçant la sécurité nationale », a déclaré IBM dans un communiqué de presse.Le communiqué de presse annonçant l'octroi d'une aide financière de 2 milliards de dollars pour renforcer le leadership américain dans le domaine de l'informatique quantique est présenté ci-dessous : «Le ministère du Commerce a annoncé aujourd'hui la signature de neuf lettres d'intention visant à octroyer 2,013 milliards de dollars d'aides fédérales dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act.Ces fonds serviront à soutenir un portefeuille d'entreprises spécialisées dans la technologie quantique, comprenant deux fonderies quantiques nationales et sept entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, afin d'accélérer la résolution des défis technologiques les plus critiques dans la course au développement d'ordinateurs quantiques à grande échelle et tolérants aux pannes.Les mesures d'incitation du département du Commerce en matière de technologie quantique visent à renforcer la position des États-Unis dans ce domaine technologique d'avant-garde. L'informatique quantique a des implications considérables pour la défense nationale, les matériaux de pointe et la recherche biopharmaceutique, la modélisation financière et les systèmes énergétiques. Un écosystème quantique national solide est essentiel pour la sécurité nationale des États-Unis, leur résilience technologique et leur leadership stratégique à long terme.Ces lettres d'intention témoignent de la volonté de l'administration Trump de renforcer le leadership américain dans le domaine des technologies émergentes en investissant directement dans la fabrication de pointe, la recherche et l'innovation en microélectronique.« Grâce aux investissements actuels de la loi CHIPS en matière de recherche et développement dans le domaine de l'informatique quantique, l'administration Trump ouvre la voie à une nouvelle ère d'innovation américaine », a déclaré Howard Lutnick, secrétaire au Commerce. « Ces investissements stratégiques dans les technologies quantiques renforceront notre industrie nationale, créant ainsi des milliers d'emplois américains bien rémunérés tout en faisant progresser les capacités quantiques des États-Unis. »