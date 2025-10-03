Atlantic Quantum a annoncé qu'elle s'associerait à Google Quantum AI afin d'accélérer les progrès de l'équipe dans la création d'ordinateurs quantiques tolérants aux pannes. On ne sait pas encore exactement ce que signifie « s'associer », car cela pourrait indiquer une acquisition, un partenariat de développement, l'embauche d'employés et l'achat d'actifs, ou tout autre accord entre les deux sociétés.
L'informatique quantique est le sous-domaine de l'informatique qui traite des calculateurs quantiques et des modèles de calcul associés. L'informatique quantique utilise des phénomènes décrits par la mécanique quantique, comme l'intrication quantique ou la superposition quantique. Les opérations ne sont plus basées sur la manipulation de bits dans un état 1 ou 0, mais de qubits en superposition d'états 1 et 0. Il est largement admis qu'un ordinateur quantique évolutif pourrait effectuer certains calculs à une vitesse exponentiellement supérieure à celle de n'importe quel ordinateur classique.
Récemment, Atlantic Quantum a annoncé qu'elle s'associerait à Google Quantum AI afin d'accélérer les progrès de l'équipe dans la création d'ordinateurs quantiques tolérants aux pannes. On ne sait pas encore exactement ce que signifie « s'associer », car cela pourrait indiquer une acquisition, un partenariat de développement, l'embauche d'employés et l'achat d'actifs, ou tout autre accord entre les deux sociétés, mais nous espérons que cela sera clarifié à l'avenir.
Atlantic Quantum, qui est issue d'un laboratoire du MIT en 2022, possède des bureaux à Cambridge, dans le Massachusetts, et à Göteborg, en Suède. La société apporte des technologies intéressantes qui pourraient s'avérer très utiles pour les efforts de Google dans le domaine de l'informatique quantique. Il s'agit notamment de qubits supraconducteurs à base de fluxonium qui peuvent offrir une fidélité bien supérieure à celle des qubits transmon actuellement utilisés par Google.
La société avait précédemment annoncé des fidélités supérieures à 99,9 % pour les portes à deux qubits et à 99,997 % pour les portes à un seul qubit. La société a également annoncé avoir créé le premier circuit intégré quantique au monde, qui combine des commandes et des qubits dans une seule pile de puces modulaires à l'intérieur du cryostat. Atlantic Quantum dispose également d'actifs logiciels qui peuvent ou non être précieux pour le groupe fusionné. Il s'agit notamment de Svalbard, une base de données pour le stockage de données expérimentales, et de Shipyard, un compilateur pour OpenQASM, un langage open source pour les circuits quantiques. Le logiciel Shipyard pourrait être redondant avec le logiciel Cirq de Google, car ils semblent tous deux remplir des fonctions similaires.
Google et Atlantic Quantum ont tous deux été sélectionnés pour participer à la phase A de l'initiative Quantum Benchmarking Initiative (QBI) de la DARPA, et il est fort probable que la fusion de leurs deux technologies les aidera à passer à la phase B. En outre, Atlantic Quantum a participé à plusieurs autres programmes de partenariat et de subvention avec des organisations telles que le MIT, l'US Air Force, Riverlane, le département américain de l'énergie et SCALINQ. On ne sait pas si tous ces programmes vont se poursuivre.
Cette annonce confirme les efforts de Google dans le domanie des ordinateurs quantiques. En mars 2024, Google s'était déjà associé à GESDA (Geneva Science and Diplomacy Anticipator) et XPRIZE pour stimuler l'innovation dans les technologies quantiques via un concours pour trouver des applications quantiques qui pourraient bénéficier à la société. À la clé, 5 millions de dollars. Le prix servait à aider les chercheurs en informatique quantique à déplacer leur attention des définitions techniques de l'avantage quantique vers des utilisations concrètes. En d'autre terme, trouver quoi faire avec un ordinateur quantique.
Concernant les progès de Google dans le domaine, en décembre 2024, la société a déclaré que sa nouvelle puce quantique Willow confirme l'existence d'univers parallèles. Google a suggéré ainsi que sa puce quantique pourrait puiser dans des univers parallèles pour obtenir ses résultats. Cela a relancé les discussions au sein de la communauté scientifique sur la possibilité d'univers parallèles. Les sceptiques affirment toutefois que cette affirmation est spéculative. Un critique a notamment souligné que « la tâche d'échantillonnage de circuits aléatoires effectuée par Willow n'est pas un calcul utile, mais plutôt un point de repère conçu pour démontrer la vitesse quantique ».
Voici l'annonce de Google :
Nous accélérons encore davantage le développement de l'informatique quantique grâce à Atlantic Quantum.
Google Quantum AI a été fondée en 2012 et notre mission reste aujourd'hui la même : développer l'informatique quantique pour résoudre des problèmes autrement insolubles. Nous progressons régulièrement dans la réalisation de notre feuille de route, notamment avec notre dernière puce Willow.
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que l'équipe d'Atlantic Quantum rejoint Google. Atlantic Quantum est une start-up fondée par le MIT qui développe du matériel informatique quantique hautement intégré. Sa pile de puces modulaires, qui combine des qubits et des composants électroniques de contrôle supraconducteurs dans la chambre froide, aidera Google Quantum AI à développer plus efficacement notre matériel de qubits supraconducteurs et à accélérer les progrès de notre feuille de route vers un ordinateur quantique à grande correction d'erreurs et des applications concrètes.
Nous sommes ravis qu'Atlantic Quantum se joigne à nous alors que Google continue d'investir dans l'avenir de l'informatique quantique et d'en faire profiter la société.
Google Quantum AI a été fondée en 2012 et notre mission reste aujourd'hui la même : développer l'informatique quantique pour résoudre des problèmes autrement insolubles. Nous progressons régulièrement dans la réalisation de notre feuille de route, notamment avec notre dernière puce Willow.
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que l'équipe d'Atlantic Quantum rejoint Google. Atlantic Quantum est une start-up fondée par le MIT qui développe du matériel informatique quantique hautement intégré. Sa pile de puces modulaires, qui combine des qubits et des composants électroniques de contrôle supraconducteurs dans la chambre froide, aidera Google Quantum AI à développer plus efficacement notre matériel de qubits supraconducteurs et à accélérer les progrès de notre feuille de route vers un ordinateur quantique à grande correction d'erreurs et des applications concrètes.
Nous sommes ravis qu'Atlantic Quantum se joigne à nous alors que Google continue d'investir dans l'avenir de l'informatique quantique et d'en faire profiter la société.
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Google annonce que les applications commerciales de l'informatique quantique arriveront d'ici à 5 ans, tandis que le PDG de Nvidia ne s'attend pas à des applications pratiques avant 20 ans
Le marché de l'informatique quantique devrait croître de 30 % par an, mais l'engouement initial commençant à s'estomper, les investisseurs exigeront de plus en plus la démonstration des avantages pratiques
L'informatique quantique est confrontée à une réalité dure et froide : les experts affirment que le battage médiatique est omniprésent et que les applications pratiques sont encore loin
Vous avez lu gratuitement 623 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.