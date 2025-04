Le concept de nombres aléatoires

Théorie du hasard certifié

L'exploit scientifique : générer des nombres véritablement aléatoires

L'informatique quantique à l'épreuve

Implications et applications

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce que l'on entend par "nombres aléatoires". En théorie, un nombre aléatoire est un nombre qui ne suit aucun modèle prévisible. Les générateurs de nombres aléatoires classiques, utilisés dans des domaines comme les simulations informatiques, les jeux de hasard, ou encore la cryptographie, reposent sur des algorithmes qui, bien que très efficaces, restent déterministes. En d'autres termes, même si un générateur de nombres semble aléatoire, il est en réalité basé sur une séquence initiale (appelée "graine"et pourrait être reproduit si l'on connaît cette graine.Cela contraste avec ce que l'on entend par « véritablement aléatoire », un concept qui ne peut pas être prédictible, même avec une connaissance complète des conditions de départ. C'est là que l'informatique quantique entre en jeu.La capacité à créer un caractère aléatoire qui peut réellement être prouvé est appelée « caractère aléatoire certifié » et représente bien plus qu'un exercice mathématique ésotérique et époustouflant. Elle peut, en théorie, rendre le chiffrement beaucoup plus sûr ou garantir que des processus tels que la sélection d'un jury sont réellement équitables.Il s'avère qu'une telle certification est aussi délicate que la génération d'un nombre aléatoire. Il faut prouver que l'ordinateur qui vérifie le caractère aléatoire est véritablement un tiers indépendant.Une équipe de chercheurs de JPMorganChase, Quantinuum, Argonne National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory et l'Université du Texas à Austin a franchi une étape critique pour l'industrie en démontrant une application potentielle d'un ordinateur quantique. Le groupe a réalisé la première démonstration réussie d'un nouveau protocole d'informatique quantique pour générer du hasard certifié. Les chercheurs ont tiré parti d'une tâche conçue à l'origine pour démontrer l'avantage quantique, appelée Random Circuit Sampling (RCS). Cette technique s'appuie essentiellement sur l'informatique quantique (qui fonctionne selon des règles différentes de celles des méthodes informatiques classiques) qui, d'une manière ou d'une autre, produit plus de données aléatoires qu'elle ne peut en absorber. Cette tâche est irréalisable par l'informatique classique.« Le principal défi pour tout client recevant des données aléatoires d'un fournisseur tiers, tel qu'un module de sécurité matériel, est de vérifier que les bits reçus sont réellement aléatoires et fraîchement générés », selon l'article.L'informaticien Rajeeb Hazra, président-directeur général de Quantinuum, estime qu'il s'agit d'une « étape cruciale qui fait entrer l'informatique quantique de plain-pied dans le domaine des applications pratiques du monde réel ».Il y a plusieurs années, les informaticiens Scott Aaronson et Shih-Han Hung, de l'université du Texas à Austin, ont proposé un moyen de générer des bits aléatoires certifiés sur la base d'un échantillonnage aléatoire de circuits - une méthode permettant de tester la capacité d'un dispositif à tirer le maximum de magie quantique de ses qubits avec le minimum de bricolage classique.« Lorsque j'ai proposé pour la première fois mon protocole d'aléatoire certifié en 2018, je n'avais aucune idée du temps qu'il faudrait attendre pour en voir une démonstration expérimentale », déclare Aaronson. « S'appuyer sur le protocole original et le réaliser est une première étape vers l'utilisation d'ordinateurs quantiques pour générer des bits aléatoires certifiés pour des applications cryptographiques réelles. »Lorsque nous lançons des dés, choisissons une carte ou pensons à un nombre compris entre un et un milliard, nos actions sont une combinaison d'innombrables règles, chacune étant aussi fondamentalement fiable et prévisible que l'oscillation d'un pendule. Même les phénomènes chaotiques tels que le tourbillon de cire dans un mur de lampes à lave sont - en théorie - prévus par la thermodynamique.Aussi complexe que ce réseau de règles puisse paraître, le fait que chacune d'entre elles soit prédéterminée par la physique pour obtenir un résultat unique laisse place à des schémas qui pourraient être exploités par un ordinateur suffisamment intelligent. Ce n'est pas ce que vous souhaitez lorsque vous préférez que vos cryptages soient impossibles à déchiffrer ou que votre paladin demi-elfe de Donjons et Dragons ait un score de charisme vraiment aléatoire.La physique quantique obéit à des règles différentes, avec son propre générateur de nombres aléatoires intégré qui détermine les propriétés d'une particule.La recherche s'est déroulée en deux étapes. Tout d'abord, l'équipe a généré des circuits aléatoires et les a envoyés à un ordinateur quantique distant non fiable via l'internet, selon un communiqué de presse. Il a ensuite été demandé à cet ordinateur de renvoyer les échantillons correspondants. Ce va-et-vient a été si rapide qu'il n'a pu être reproduit même par le superordinateur conventionnel le plus rapide (c'est-à-dire non quantique).Quelle a été sa rapidité ? La sortie a effectué plus d'un million de billions d'opérations par seconde, ce qui est très, très rapide.Pour certifier que le nombre généré était vraiment aléatoire, les chercheurs ont demandé à un superordinateur non quantique de le deviner. Il s'est avéré que le superordinateur n'était pas à la hauteur de la tâche. Par conséquent, le résultat pouvait effectivement être certifié comme étant véritablement aléatoire.« Ce travail marque une étape importante dans l'informatique quantique, en démontrant une solution à un défi du monde réel en utilisant un ordinateur quantique au-delà des capacités des superordinateurs classiques actuels », a déclaré dans un communiqué de presse Marco Pistoia, informaticien chez JPMorganChase et l'un des auteurs de l'étude. « Ce développement de Certified Randomness ne montre pas seulement les progrès du matériel quantique, mais il sera vital pour la recherche, l'échantillonnage statistique, les simulations numériques et la cryptographie ».En d'autres termes, le nombre généré par l'équipe grâce à son ordinateur quantique était vraiment aléatoire.Cette avancée a des implications considérables pour plusieurs domaines. Tout d'abord, dans le domaine de la cryptographie, la capacité à générer des nombres véritablement aléatoires représente une amélioration significative de la sécurité des systèmes de chiffrement. Les méthodes de cryptographie actuelles reposent sur des clés générées de manière pseudo-aléatoire. Si un générateur de nombres aléatoires quantiques est utilisé, cela pourrait rendre les attaques par force brute ou les méthodes de déchiffrement par calcul des séquences beaucoup plus difficiles, voire impossibles.En outre, cette technologie pourrait également améliorer les simulations scientifiques. Par exemple, dans les modèles qui nécessitent des éléments d'aléa, comme les simulations mét...